Eija Laitila palkittiin

Ilomantsin kunnan liikennetyöryhmän koollekutsuja ja sihteeri Eija Laitila on saanut kunniakirjan positiivisesta otteestaan liikenneturvallisuuden kehittämistyöstä Ilomantsissa. Palkitsijana oli Pohjois-Savon ely-keskuksen koordinoima Itä-Suomen liikenneturvallisuusryhmä.

Laitila tekee Ilomantsissa aktiivista liikenneturvallisuustyötä. Hän on perustelujen mukaan aidosti kiinnostunut kuntalaisten hyvinvoinnista, hänen johdollaan on tartuttu paikallisiin liikenneturvallisuusasioihin ja haasteisiin on löydetty ratkaisut omalla porukalla.

Samassa yhteydessä palkittiin myös yhdeksän Mikkelin seudun K-kauppiasta yhteistyöstä asiakkaiden liikkumisen turvallisuuteen tehdyistä toimista. He muun muassa jakoivat 3 000 heijastinkassia asiakkailleen.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA MAINOS PÄÄTTYY