Pogostan kulttuuripolku on valmis

Ilomantsi-Seuran monivuotinen kulttuuripolkuhanke on nyt siinä vaiheessa, että avajaisia vietetään viikon päästä torstaina.

Seura sai Vaara-Karjalan leaderilta hankerahoitusta 30 000 euroa, jonka turvin Pogostan kulttuuripolku kunnostettiin ja polun varteen hankittiin opastekyltit. Kylteissä kerrotaan kunkin kohteen historiaa.

Noin neljän kilometrin pituinen kulttuuripolku kulkee Ilomantsin vanhan kyläkeskuksen ympäri. Reitin varrelle sijoittuvat pogostan merkittävimmät rakennukset ja hautausmaat.



Polkua voi kulkea omatoimisesti molempiin suuntiin, ja reitille voi lähteä mistä kohteesta tahansa. Reitti on merkitty opasteilla ja lisätietoa kohteista on saatavissa mobiilisovelluksen kautta. Kohteita on kaikkiaan kaksitoista.

Ilomantsi-Seuran puheenjohtaja Pertti Jaakonaho avaa Katri Vala -kulttuurikeskuksessa vietettävät avajaiset. Tutkija Juha Riikonen kertoo polkuhankkeen vaiheista. Musiikkitarjonnasta huolehtii Liisa Matveinen.

Avajaisohjelmassa on myös kävely Mustanmäen hautausmaalle, jossa evankelisluterilaisen ja ortodoksisen seurakuntien papistot suorittavat polun siunaamisen.

