Toiveikkaat tunnelmat Iknonvaarassa

Iknonvaaran koulun opettaja Ellimari Sinkkonen tunnusti vähän jännittäneensä Ilomantsin kyläkoulukuulemisten ensimmäistä tilaisuutta. Vilkkaan keskustelun ja kärkevänkin sanankäytön täyttäneen illan antia hän piti kuitenkin toiveikkaana, ja samaa mieltä oli oppilaiden vanhempana tilaisuutta kuunnellut Johanna Haaranen. Erityisen yllättynyt Haaranen oli siitä, että aika moni valtuutettu puolusti illan aikana edes yhden kyläkoulun säilyttämistä.

– Toivon, että myös kylistä löytyy se yhteishenki, olipa se mahdollisesti jatkava koulu kumpi tahansa, totesi hän.Maanantai-iltana käynnistyneet Ilomantsin kouluverkkotilaisuudet vetivät Iknonvaaran koululle 15 valtuutettua ja lähes kaikkien oppilaiden vanhemmat. Tänään kierros jatkuu Lylykosken koululla. Tilaisuuksien keskeinen tavoite on kartoittaa vanhempien mutta toki muidenkin kyläläisten ajatuksia Ilomantsin kahden viimeisen toimivan kyläkoulun tulevaisuudesta.

Kunnanjohtaja Marjut Ahokas avasi illan kertomalla muun muassa keskusteluiltojen illan tavoitteista kerätä tietoa päätöksenteon pohjaksi. Tavoitteena on, että kunnanhallitus tekee ehdotuksen Ilomantsin kouluverkosta elokuussa ja valtuusto saa sen käsittelyynsä syyskuussa. Käytännössä kyläkouluilla on siis vielä yksi vuosi toiminta-aikaa ennen kuin päätökset ovat valmiina.

Ahokas korosti, että kyläkoulujen sulkemishankkeen takana on kuntatalous. Iknonvaarassa sekä kyläläiset että myös moni valtuutettu laski, että kahdenkin kyläkoulun lakkauttaminen ei vielä Ilomantsin kuntataloutta nosta plussalle. Heikki Kotajärvi piti lyhytnäköisenä vain yhden budjettivuoden sisältävää politiikkaa. Hän korosti pitemmän tähtäimen ajattelua etenkin kunnan kehittämisen ja tulevaisuuden turvaamiseksi.

– Pitkällä tähtäimellä Ilomantsiin tarvitaan lapsia ja lapsiperheitä. Lapsiperheitä tänne ei tule, jos lapsiperheillä ei ole hyvät oltavat. Kunnan elinvoima on kiinni kunnan vetovoimasta ja vetovoimaa ei ole, jos lapsiperheiden palvelut eivät ole paremmin kuin muualla, totesi hän.