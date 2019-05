Tikli oli huhtikuun kuvakisan ykkönen

Erikoisen näköinen lintu tikli veti tällä kertaa kuvakisamme pisimmän korren. Tarmo Piipposen kuva sai ylivoimaisesti eniten ääniä, eli 13. Kaikkiaan kisakuvia äänestettiin 42 kertaa, lehtijutussa lukumäärä oli valitettavasti väärin. Äänestykseen osallistuneiden kesken järjestetyssä arvonnassa Pogostan Sanomien kassin voitti Kukka Hakkarainen. Kassi kuten myös Piipposen voittama reppu erätarvikkeineen odottaa hakijaa Pogostan Sanomien toimituksessa.

Uusi kilpailu eli toukokuun kuvakisa on jo käynnissä, sen kuvagalleria on vielä pieni mutta kasvaa varmasti kuukauden edetessä.

Toukokuun kuvakilpailuun saa lähettää kuvia 27.5. saakka sähköpostiosoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .



Toukokuun kuvakisan äänestysaika päättyy 3. kesäkuuta. Sekä kuvakisan että äänestäjien kesken järjestetyn arvonnan voittajat julkistetaan 6.6. Pogostan Sanomissa. Viikolla 23 kilpailuun mahdollisesti lähetettävät kuvat osallistuvat automaattisesti kesäkuun kuvakilpailuun.

Kuvamäärätoiveena on, että kukin kuvaaja lähettäisi kuukauden aikana vain 2 – 3 valokuvaa. Kilpailu kestää koko vuoden, eli joka kuukausi alkaa uusi kisa. Kisassa palkitaan joka kuukausi voittajakuvaaja retkirepulla. Äänestykseen osallistuneiden kesken arvotaan Pogostan Sanomien ostoskassi.