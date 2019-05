Taivalmaja kävi kaupaksi

Ilomantsin evankelisluterilaisen seurakunnan kirkkovaltuusto on päättänyt myydä seurakunnan leirikeskuksen Taivalmajan joensuulaisille Anne ja Tero Tarvaiselle. Kauppa on vielä vahvistettava tuomiokapitulissa, mutta jos asia etenee suunnitellusti, omistajanvaihdos voi tapahtua jo kesäkuussa.

Kauppahinta on 95 500 euroa, kauppa sisältää noin kahden hehtaarin määräalan rakennuksineen sekä leirikeskuksen tarpeiston kuten sängyt ja kaapistot. Antti Ikonen teki kirkkovaltuuston kokouksessa esityksen irtaimiston myynnistä esimerkiksi huutokaupalla. Ostajat ovat käyneet tutustumassa Taivalmajaan ja ovat talouspäällikkö Hilkka Hiltusen mukaan ostamassa sitä omaan käyttöönsä.



Seurakunta yritti myydä leirikeskusta jo viime kesänä järjestetyssä verkkokaupassa, mutta silloin kirkkoneuvosto hylkäsi esitetyn korkeimman, 48 000 euron tarjouksen. Myynnin taustalla on leirikeskuksen vähäinen käyttö, sen käyttöaste on viime vuosina jäänyt vuositasolla jopa alle 20 prosentin.