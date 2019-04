Suoraa kuvaa pesältä

WWF:n norppa-, kyy- ja sääksikameroiden lisäksi netin välityksellä voi nyt seurata kalasääskipesän elämään sorana lähetyksenä Ilomantsista. Ilomantsin Matkailuyhdistyksen ja Pohjois-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishankkeessa vietiin pesäkamera odottamaan pesijöitä maaliskuun loppupuolelle Ilomantsista entuudestaan tiedettyyn pesään.

Ilomantsin matkailuyhdistyksen toiminnanjohtaja Eero Tuomisto kertoo, että kamerahankkeen taustalla oli monia tavoitteita.

– Tuomalla esille kalasääsken elämää voimme edistää omalta osaltamme hienon eläimen suojelua, toisaalta tuoda esille ilomantsilaisen erämaamaisemaa luonnollisimmillaan. Lisäksi hankkeella on tutkimuksellinen tavoite, jolla selvitetään, mitä kalasääski käyttää ravinnokseen tummissa vesissä.

Toistaiseksi pesällä on ollut hiljaista, äskettäin siellä vilahti kuvissa vain västäräkki. Lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Hannu Lehtoranta ei kuitenkaan ole vielä huolissaan.

– Sääksien muutto maakuntaan on juuri alkanut. Yleensä ne tulevat vasta vapun jälkeen, mutta nyt on lämmin kevät saattanut vähän aikaistaa muuttoa, arvioi hän.

Ilomantsin kamerahankkeeseen saatiin Vapo sponsoriksi. Lintutieteellisen yhdistyksen roolina on ollut lupaprosessin hoitaminen ja kameran asentaminen puuhun.

Sääksi valikoitui kuvauskohteeksi helppoutensa vuoksi.

– Sen pesä on puun latvassa ja avoin, joten kuvaaminen on helppoa. Jatkossa voisi miettiä muitakin lajeja, jos laitteet vain säilyvät. Mielenkiintoisia olisivat muun muassa metsähanhi, hiirihaukka, mehiläishaukka tai vaikkapa pöllöt, Lehtoranta suunnittelee.

Petolintujen pesässä myös sattuu ja tapahtuu, niin että seurattavaa riittää ihan pesän rakennuksesta poikasten ensimmäisiin lentoyrityksiin.

Lähetys löytyy netistä osoitteesta

https://www.youtube.com/channel/UCphGGZl1Ra9b7SNTAI3H6Zw/live

