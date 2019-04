Äänestysprosentti jäämässä alle vuoden 2015 vaalista

Vaikka äänestyspäivä vaikutti vilkkaalta Ilomantsissa, on äänestysprosentti jäämässä heikommaksi edellisiin eduskuntavaaleihin verrattuna. Vuonna 2015 äänioikeuttaan käytti Ilomantsissa 64,7 prosenttia äänestäjistä, mutta nyt on prosentti jäämässä ennakkotietojen mukaan 63 prosenttiin.

Savo-Karjalan vaalipiirin alustava äänestysprosentti 67,4. Yksi tämän vaalin erikoispiirre näyttäisi alustavan laskennan mukaan olevan hylättyjen äänien määrä - koko vaalipiirin alueella niitä on jo kasassa 747, Ilomantsissakin 13. Viime eduskuntavaalissa Ilomantsin äänistä hylättiin kaikkiaan 19.

