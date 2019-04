Potroit 2019 avasi ovensa Kansallistalossa tänään puolenpäivän aikaan. Avajaisissa kuultiin livemusiikkia, jota ilmoille loihtivat Auvo Nuutinen (laulu) säestäjänään Esko Ketomäki ja Eero Lassila.

Ilomantsin kansalaisopiston rehtori Saara Immonen ja piirien opettajat olivat asetelleet opistokauden aikana valmistuneet työt kauniisti esille.

– Tämä on mielestäni Kädentaidon juhla, Immonen pohti ja jatkoi, että kansalaisopiston piireistä kädentaidot on vetovoimaisin.

– Liikuntaryhmiin ilmoittautuu aluksi paljon porukkaa, mutta useinkin matkan varrella porukka karisee niistä ryhmistä. Kädentaidoissa käy päinvastoin, porukka voi kauden aikana lisääntyä. Niissä ryhmissä on sitkeää porukkaa.



Ilomantsilainen Leo Purmonen on sanojensa mukaan kansalaisopiston suurkuluttaja.

– Viidessä eri piirissä olin talven aikana.

Hänen käsissään oli syntynyt pari puukkoa, upeat nahkaiset lapikkaat ja talvella valmistui myös vanhanmallinen pehmyt istuinen kiikkutuoli.

Näyttelyä katsomaan tullut Liisa Peltola ihasteli monia töitä.

– Ikebanatyöt olivat aivan ihania. Ompelutyöt kiinnostavat myös. On täällä mukava katsella, mitä kaikkea ihmiset osaavat tehdä, totesi itsekin paljon neulova Peltola.