Iso vaalimainos revitty Ilomantsissa

Ilomantsissa ei selvitty näistäkään vaaleista ilman ilkivaltaa, sillä viime viikonvaihteessa on revitty Hannu Hoskosen vaalituvalla ollut iso vaalimainos. Vaalitupa sijaitsee hotelli Pogostan Hovin päädyssä, ja kiinteistön omistaja Jouko Heimonen oli huomannut sunnuntaina aamulla ilkityön.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Tuula Keinänen kertoo, että joka vaaleihin on Ilomantsissakin liittynyt jonkin verran ilkivaltaa.

– Aina sieltä on haluttu jotain ottaa pois ja joskus oli pientä piirtelyäkin. Tällä kertaa silloin vaalimainosten ilmestyttyä oli joku tarvinnut ehdokaslistojen yhdistelmän mukaansa.

