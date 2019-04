Vielä ehtii ladulle!

Talvi alkaa olla pikkuhiljaa selätetty, mutta ainakin innokkaat hiihtäjät voivat vielä hetken nauttia talviliikunnan iloista. Kunnan liikuntatoimi hoitaa kirkonkylän alueen latuja vielä huhtikuun puoleenväliin saakka. Kaukalot on jo tältä talvelta suljettu, mutta joitakin pulkkamäkiä on vielä ajettu.

– Tilanne elää kevättä kohdin paljon ja päivittäin voi ilmetä muutoksia, toteaa kunnan liikuntasihteeri Eini Ikonen.

Lumi sulaa ensin harjujen päältä, minkä vuoksi latuja voi joutua sulkemaan, vaikka muuten reitti olisi kunnossa.



Kunta huolehtii kirkonkylän alueen laduista kun taas kylien ladut ovat kylätoimikuntien vastuulla.

– Kunnan nettisivuilta löytyy linkki sovellukseen, jonka kautta voi seurata latujen ja muiden liikuntapaikkojen talvihuoltoa, Ikonen kertoo.

Sovelluksen kautta saa selville kuinka kauan viimeisimmästä huollosta on kulunut aikaa.

– Jos latuja on jouduttu sulkemaan esimerkiksi kaatuneen puun takia, tieto päivittyy sovellukseen.

Talvisin latuja hoidetaan pitkin viikkoa ja viikonloppuisinkin tarpeen mukaan. Tällä hetkellä latuja hoidetaan ainoastaan arkipäivisin.

– Luonto sanelee kuinka paljon hoitoa tarvitaan ja miten kauan kevättalveen.

Ilomantsi on yleisesti hyväluminen kunta, jossa laduille ja luistinradoille välttämätöntä pakkasta riittää talviliikunnan ystävien iloksi.

– Nyt on vielä ollut aamupakkasia, joten kannattaa käydä kokeilemassa hankia suksien kanssa, Ikonen vinkkaa.