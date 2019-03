Terveysaseman ulko-ovikin murrettiin auki

Poliisi kertoi tiedotteessaan eilen, että Tuupovaaran terveysaseman sunnuntaina tapahtuneessa murrossa terveysaseman sisälle oli päästy murtojälkiä jättämättä. Nyt poliisi kertoo tutkinnassa selvinneen, että myös ulko-ovi on ollut lukossa. Se on murrettu auki ilmeisesti sorkkaraudalla vääntämällä.

Toinen eilen vangituista henkilöistä on kuulustelussa myös myöntänyt murtaneensa terveyskeskuksen ulko-oven.

– Toinen epäillyistä kertoi, että hän oli murtanut myös ulko-oven. Joten vahvistui, että terveysaseman ulko-ovet olivat lukossa murron tapahtuessa, kertoo rikoskomisario Kimmo Wetterstrand.

Myös Tuupovaaran terveysaseman henkilökunta on löytänyt murtojälkiä ulko-ovesta.

