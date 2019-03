Tuupovaaran terveysasema suljettu ainakin alkuviikon murron vuoksi

Tuupovaaran terveysasemalle murtauduttiin todennäköisesti varhain sunnuntaiaamuna. Murron yhteydessä terveysaseman vastaanoton tiloja sotkettiin ja vastaanottohuoneiden ovia rikottiin. Poliisi tutkii asiaa parhaillaan. Rikoskomisario Kimmo Wetterstrand kertoo, että rakennuksen ulko-ovissa ei ole murtojälkiä.

– Sisään on menty mahdollisesti ikkunan kautta tai joku ovi on ollut lukitsematta. Vastaanottohuoneisiin on menty sisään murtautumalla. Tekoaika on ollut aamuyöstä tai aamulla.

– Lääkkeitä on etsitty ja lääkkeitä on viety, toteaa Wetterstrand.

Tällä hetkellä poliisi epäilee, että tekijöitä on useampi kuin yksi. Poliisi kaipaa asiaan liittyen mahdollisia vihjeitä puhelimitse 029 541 5455 tai sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .

Siun soten turvallisuuspäällikkö Pekka Nevalainen kertoi, ettei terveysasemaa saada käyttöön vielä parissa päivässä, kuten alun perin toivottiin.

– Hajotettujen ovien tilalle on saatava uudet ovet ja se ei näytä onnistuvan kahdessa päivässä, Nevalainen toteaa.

Niihin asiakkaisiin, joilla oli aika varattuna Tuupovaaran terveysaseman vastaanotoille, on Siun sote luvannut ottaa yhteyttä. Osa varatuista ajoista on jouduttu perumaan. Tuupovaaran terveysaseman puhelut ohjautuvat toistaiseksi Kiihtelysvaaran terveysasemalle. Myös osa henkilökunnasta siirtyy työskentelemään Kiihtelysvaaraan.