Arja Korisevan konsertin liput loppuunmyyty

Ensi sunnuntaina Kiihtelysvaarassa järjestettävän Arja Korisevan konsertin kaikki 300 lippua on myyty. Kyseessä on kolmas tukikonsertti Kiihtelysvaaran uuden kirkon hyväksi.

Kiihtelysvaaran liikuntasalilla järjestettävä konsertti sai suotuisan vastaanoton. Järjestelyistä vastaavat Kiihtelyksen kyläyhdistys ja pitäjän muut järjestöt kiittävät lähettämässään tiedotteessa lippujen ostajia. Lipputulot 9 000 euroa on tilitetty Kiihtelysvaaran kirkkokeräystilille.

Ensimmäinen uuden kirkon rakentamiseksi järjestetty tukikonsertti kuultiin jo viime vuoden puolella Joensuun kirkossa. Viime sunnuntaina tukikonsertti soi Tuupovaaran kirkossa.

Seuraava tukikonsertti on Rantakylän kirkossa huhtikuun 7. päivänä kello 14. Konsertissa esiintyy kiihtelysvaaralainen kanttori-urkuri Minna Raassina. Urkukonserttiin on vapaa pääsy. Konsertissa kerätään kolehti Kiihtelysvaaran uuden kirkon hyväksi.

