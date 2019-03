Hiihtäjiä kannustamaan ja nauttimaan kisatunnelmasta

Huomenna lauantaina maaliskuun 16. päivä hiihdetään 42. Pogostan hiihto. Tänä vuonna hiihdetään yhtenä päivänä ja perinteisellä hiihtotyylillä. Täyden matkan hiihtäjät taivaltavat 51 kilometriä, valittavana on myös 30 kilometrin retkisarja, jossa ei oteta aikaa. Kolmatta kertaa mukana on viestihiihto, jossa hiihtäjät voivat valita neljän, yhdentoista tai viidentoista kilometrin osuuden.



Jälki-ilmoittautuminen avautuu perjantaina kello 16. Lauantaiaamuna ilmoittautuminen avautuu kuudelta, jolloin vielä ehtii ilmoittautua hiihtoon mukaan.

Hiihtäjät lähtevät taipaleelleen lauantaiaamuna kello yhdeksän. Hiihtäjiä on hyvä tulla kannustamaan lähtöpaikalle. Keskustan läheisyydestä liikuntahallille kannattaa mennä muulla kulkuvälineellä kuin autolla, koska parkkipaikkoja on rajoitetusti. Hiihtäjiä voi käydä kannustamassa myös Möhköntien vieressä hiihtoladun varrella olevalla parkkipaikalla.



Kisakeskuksessa on hiihdon aikana avoinna kahvio, jonka palvelut ovat kaiken kansan käytettävissä. Alueella palvelee makkaragrilli, jonka tarjonnalla saa taltutettua pienemmän nälän. Kisakeskusalueella palvelee myös kisaruokala, josta saa ostaa lounasta.



Liikuntahallin tiloissa on myös paljon tuote-esittelijöitä, joiden tarjontaan kannattaa käydä tutustumassa. Hiihdon jälkeen palkintojenjako tapahtuu myös liikuntahallilla.

Myös paikkakuntalaisten kannattaa rientää hiihtotapahtumaan nauttimaan kisatunnelmasta.





MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA MAINOS PÄÄTTYY