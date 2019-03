Hiihtäjät nukkuvat ensi yön kirkossa

Halki Suomen hiihtäjät ovat matkanneet yhdeksän päivää. Tänään 33 hengen ryhmä saapui Ilomantsin Naarvan kirkkoon, jossa he nukkuvat tulevan yön. Päivän aikana taitetuksi hiihtomatkaksi kertyi 67 kilometriä.

Oululainen Teija Parkkinen luonnehti päivän hiihtomatkaa mukavaksi aurinkoisessa säässä.

– Tänään on erittäin hyvä mieli, kun aurinko paistoi. Hiihtokeli oli kahteen edelliseen tukkoiseen säähän verrattuna loistava, hän jutteli hiihtourakkansa jälkeen.

Yöpymistä Naarvan kirkossa hän ihasteli suuresti.

– Kolme kertaa olen hiihtänyt koko Suomen läpi ja tänne Naarvaan on ihana tulla. On eksoottista yöpyä kirkossa. Nyt pystyn olemaan mukana kaksi viikkoa.



Halki Suomen hiihdon isä Paavo Immonen toteaa myös, että kirkossa yöpyminen on hiihtäjille hieno kokemus.

– Täällä Naarvassa on vähän majoitusmahdollisuuksia, ja on hienoa, että seurakunta antaa kirkon yöpymiskäyttöömme. Porukka lähes hiihtää tänne kilpaa, että pääsevät mahdollisimman pian yöpymään kirkkoon, pohtii Immonen.

Yhdeksättä kertaa järjestettävään hiihtotapahtumaan osallistuvista lähes puolet on ulkomaalaisia. Yksi heistä on norjalainen Tor Erik Berbu, joka on mukana nyt toista kertaa

Vuonna 2017 hän hiihti vain kolmannen osuuden, Kuusamosta Jäämerelle, mutta innostui niin, että tänä vuonna hän hiihtää koko 1800 kilometriä Virolahdelta Jäämerelle.

– Kokemus oli niin hyvä, että tuli halu hiihtää koko matka.

Hiihtokilometrejä hänellä on lokakuun alusta lähtien takana 1400 kilometriä, joten matka taittuu supsikkaasti. Edellisenä kesänä hän hiihti rullasuksilla 900 kilometriä.