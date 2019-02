Oskolan asekaappivarkaus ei vielä ole selvinnyt

Poliisi ei vielä ole onnistunut selvittämään helmikuun puolivälissä Kiihtelysvaaran Oskolassa havaittua asevarkautta.

Oskolassa sijaitsevaan rakennukseen murtauduttiin tammikuun 27. ja helmikuun 14. päivän välisenä aikana. Asunnosta vietiin seinään kiinnitetty asekaappi aseineen. Asekaapissa oli kolme asetta, joista kaksi haulikkoa, merkiltään Browning ja FN, sekä Steyr-merkkinen kivääri. Asekaapissa oli lisäksi ilmakivääri.

Rikoskomisario Simo Hämäläinen kertoo, ettei tapauksen tutkintaan ole tullut vielä ratkaisuun johtavia vihjeitä.

–Tutkintaa jatketaan, Hämäläinen toteaa ja toivoo edelleen yleisöltä vihjeitä.



Poliisin tiedossa on fakta, että aseet kiinnostavat rikollisia ja niitä, jotka murtoja tekevät.

–Henkilöt, joilla ei ole edellytyksiä hankkia aseita laillisesti, hankkivat niitä laittomin keinoin. Aseiden varastaminen on tiettyjen piirien keino hankkia itselleen aseita.

Varastettujen aseiden päätyminen rikoksentekovälineiksi on todennäköistä. Poliisi pyrkii saamaan tapauksen tutkinnan päätökseen mahdollisimman nopeasti.

Havaintoja tekijästä ja tekijöistä pyydetään edelleen ilmoittamaan sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai puhelimitse poliisipäivystykseen p. 0295 415 320 ma-pe klo 08 - 16.15.