Pulkkamäessä lasketaan turvallisesti

Ilomantsissa Parppeinvaaran kupeessa on ollut kunnan liikuntatoimen ylläpitämä pulkkamäki käytössä 2000-luvun puolivälistä lähtien.

– Tietääkseni alun perin se on tehty koululaisten ja lähiympäristön perhepäivähoitajien toiveeseen vastaten, kertoo kunnan liikuntasihteeri Eini Ikonen.

Viime talvena mäessä sattui pieni vahinko. Mäkeä laskenut lapsi ja sivusta tullut hiihtäjä törmäsivät.

– Tapaus aiheutti keskustelua ja lasten vanhemmilta tullut palaute kovista vauhdeista otettiin liikuntatoimella vakavasti.

Liikuntatoimen henkilöstö pohti yhdessä MLL:n paikallisyhdistyksen kanssa tilanteeseen ratkaisua niin laskijoiden kuin hiihtäjien turvallisuuden lisäämiseksi.

– Pulkkamäen ympäristöä on raivattu, alhaalla olevaan valotolppaan on laitettu paksu pehmustepatja. Pulkkamäki lähtee nyt alempaa, ja lähtöraja on laitettu pulkkamäkeen punaisella verkkoaidalla, Ikonen selventää.



Muutoksista huolimatta mäessä saa edelleen hyvät vauhdit.

– Viime talveen nähden tehtiin muutosta siten, että emme pohjaa kentältä portaiden sivu menevää latua, josta esimerkiksi Pogostan hiihdon lähtijät aiemmin nousivat.

Tällä estetään pulkkamäen laskijoiden ja hiihtäjien ristikkäiskohtaaminen.

Muutos toi muutostarpeen myös lasten iltakisojen kilpalatujen järjestelyihin.

– Ei se tuonut isoa ongelmaa kisalatujen tekemiseen. Lasten kisat ovat toimineet uusillakin latujärjestelyillä hyvin, sanoo Ilomantsin Urheilijoiden hiihtojaoston puheenjohtaja Raimo Hämäläinen.

Ikosen mukaan pulkkamäkeä käyttää viikoittain 30 – 50 henkeä.