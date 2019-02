Nuoret loistavat teatterilavalla

Ilomantsin kansalaisopiston ja lukion yhteistyössä tekemä Teatteri Pogoksen esittämä All shook up -musikaali on 17 nuoren taidonnäyte. Lauri Jäniksen ohjaamassa musikaalissa kuullaan paljon Elviksen musiikkia.

Parituntiseen väliajalliseen esitykseen mahtuu monen monta laulua ja juoni soljuu mukavasti eteenpäin. Musikaali kuljettaa katsojat pienelle paikkakunnalle, jonne saapuu kulkurijätkä, joka pistää paikkakunnan sekaisin. Ilmassa on rakkautta monella taholla.



Pääosassa ovat Jami ja Natalia. Jamia näyttelevällä Elias Erosella on rento ote ja hän suoriutuu roolistaan mallikkaasti. Toisessa pääosassa oleva Nataliaa/Ripaa näyttelevä Essi Kautto laulaa hyvin ja onnistuu molemmissa rooleissaan kiitettävästi.



Koko nuorisojoukko eläytyy esitykseensä taidolla otteella, josta huokuu, että harjoituksissa on oltu mukana ja esityksessä ollaan mukana täydellä sydämellä. Esiintyjillä on useampi rooli suoritettavinaan.



Ilomantsin kunnantalon Kalevala-salissa nähtävistä esityksistä on vielä kaksi jäljellä. Seuraava esitys on perjantai-iltana ja viimeinen sunnuntaina iltapäivällä.