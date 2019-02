Jänis ohjaa ja Nuutinen hoitaa musiikit Kolin kesäteatterissa

Kolilla ensi kesänä esitettävän Häämatka - Honeymoon tuo kesäteatterin Kolille monen vuoden tauon jälkeen. Teatteri Kolin produktion taiteellisena johtajana toimii ilomantsilainen teatteriohjaaja-näytelmäkirjailija Lauri Jänis. Esityksen tärkeä elementti on livenä toteutettu pianomusiikki, musiikin toteutuksesta vastaa ilomantsilaislähtöinen pianisti Joonas Nuutinen.

Kolin matkailu Oy:n toimitusjohtaja Veli Lyytikäinen arvioi, että teatteri vahvistaa Kolin profiilia luonto- ja kulttuurikohteena. Samalla saadaan uusi matkailutuotteen Kolin kesään. Tavoitteena on yhdistää teatteriesitykset alueen muuhun tarjontaan ja viedä tuotteet myös kansainvälisille markkinoille.

Häämatkan kantaesitys on kesäkuun alussa Näytelmä kertoo 1900-luvun alun lahjakkaan näyttelijän ja hänen morsiamensa häämatkasta Kolille. Matkalla on mukana näyttelijän bestman, pianistisäveltäjä, joka haluaa karelianismin innoittamana vierailla Kolilla. Morsian odottaa huomiota ja hellyyttä sulhaselta, jonka aika kuluu morsiamen sijasta samoiluun Kolin kansallismaisemassa, veneretkiin Pielisellä, saunomiseen ja tulevan roolin ideointiin. Paikallisten ihmisten kohtaaminen on Etelä-Suomesta tuleville taiteilijoille matka suomalaisuuden alkujuurille.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA MAINOS PÄÄTTYY