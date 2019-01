Lumi ja pakkanen kruunaavat maiseman

Ilomantsin Pötsönvaarassa lunta on tämän päivän mittauksessa 58 senttimetriä. Talven korkein lumensyvyys mitattiin toissapäivänä eli keskiviikkona 23. tammikuuta, jolloin sitä oli 61 senttimetriä.

Pötsönvaaralla säähavaintoasemaa hoitava Kari Lyytikäinen tuumi, että normaali talvi on meneillään. Mittarin lukema oli aamupäivällä miinus 21 astetta.

– Tuohon kun laskeudutaan alas Louhikosken partaalle neljän kilometrin päähän, niin siinä on yleensä pakkasta kymmenen astetta enemmän. Vaaralle pakkanen ei nouse.



Pötsönvaara on 253 metriä merenpinnan yläpuolella. Puut ovat todella lumihuuruiset ja maisema on maalauksellinen. Vaaralla oleva Ilmatieteenlaitoksen sääautomaatti mittaa lumen syvyyden kuten myös lämpötilan automaattisesti. Myös ilmanlaatua laitteilla seurataan.

– Kerran parissa viikossa käyn automaatin tarkastamassa. Jos sähkökatkoja tulee, niin sitten siinä on enemmän työtä.

Ilomantsin Mekrijärvellä lunta on nyt 49 senttimetriä, Naarvassa 60 senttimetriä ja Kiihtelysvaaran Huhtilammella 58 senttiä.