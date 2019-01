Automatia etsii Ilomantsista paikkaa toiselle pankkiautomaatille

Ilomantsin ainoa Ottoplus-pankkiautomaatti on ollut mykkänä jo noin viikon päivät. Johtaja Harri Pennanen Automatia pankkiautomaatit -yhtiöstä kertoo, että syynä on ollut laitevika, johon yrityksistä huolimatta ei ole saatu lääkettä.

– Automaattia on yritetty korjata päivittäin, mutta erityisen vaikeasti löydettävissä oleva vika on jumittanut konetta sitkeästi. On mahdollista, että koneeseen on vahingossa joutunut kolikoita, jotka ovat kulkeutuneet sellaisiin paikkoihin, joista niiden poistaminen ei onnistu ilman koneen purkamista osiksi ja sitten taas uudelleen kokoamista.

Pennanen on pahoillaan tilanteesta.

– Tämä palvelukatkos paikkakunnan ainoalla automaatilla on ollut poikkeuksellinen ja sietämättömän pitkä.

Pennanen kertoo, Ilomantsin pankkiautomaatin lähes toistuvat ongelmat ovat pistäneet Automatian pohtimaan toisen pankkiautomaatin tuomista Ilomantsiin.

– Tämä poikkeustilanne on johtanut laajempaankin pohdintaan käteisen saannin merkityksestä paikkakuntien elinkeinoelämälle ja kansalaisille. Automatia on käynnistänyt uuden automaattipaikan etsinnän toisen automaatin saamiseksi paikkakunnalle.

