Kuvakilpailussa uusia kuvia

Pogostan Sanomien Kuukauden kuva -kilpailussa on mukana jo 30 kuvaa. Lukijat valitsevat kuvista voittajan täyttämällä oheisen arvontalomakkeen - äänestää saa vaikka useampaakin kuvaa. Ensi viikolla galleria kasvaa taas uusilla kuvilla.

Kuukauden kuva -kilpailussa valitaan vuoden 2019 jokaiselle kuukaudelle yksi voittaja, joka saa palkinnokseen noin sadan euron arvoisen repullisen retkituotteita. Kilpailun aihe on vapaa, mutta alue on rajattu: kuvat pitää näpätä alueeltamme eli Ilomantsista, Tuupovaarasta tai Kiihtelysvaarasta. Vuodenajan pitää näkyä kuvista, mutta aihe voi olla vaikkapa luonto, rakennukset, ihmiset tai tapahtumat. Kuvat, tiedot kuvaajasta ja kuvauspaikasta ja -ajankohdasta lähetetään lehden sähköpostisoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. . Mukaan voi liittää halutessaan lyhyesti muitakin tietoja kuvasta.

Voittajakuvan Valintaan voi osallistua joko tällä sivulla olevalla arvontalomakkeella tai lähettämällä ehdokkaansa numeron sähköpostilla osoitteessa Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai tekstiviestillä puhelinnumeroon 0500 170490.

Postikortinkin voi lähettää osoitteeseen Kauppatie 29, 82900 Ilomantsi, mutta toimitus ei voi asialle mitään, jos posti ei ehdi tuoda viestiä ajoissa perille. Kuukauden voittaja julkaistaan joka kuukauden alkupuolen Pogostan Sanomissa. Samassa numerossa julkaistaan myös lukijaäänestykseen osallistuneiden kesken järjestetyn arvonnan tulos, sillä heidän kesken arvotaan joka kuukausi Pogostan Sanomien kassi pikku yllätyksellä.

Tammikuun kuvakilpailuun pääsee mukaan lähettämällä kuvat toimituksen sähköpostiin 28. tammikuuta mennessä. Kuvamäärätoiveena on, että kukin kuvaaja lähettäisi kuukauden aikana vain 2 – 3 valokuvaa. Koska kilpailu kestää koko vuoden, jaetaan vuoden aikana palkintoina kaikkiaan 12 kassia ja 12 reppua.

