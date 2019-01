Ilomantsilaisten lukusuosikit ovat tuttuja

Kirjailija Kirsti Mannisen Enni Mustosen nimellä julkaistu Rautarouvan tytär oli Ilomantsin kirjaston ylivoimaisesti luetuin kirja viime vuonna, sitä lainattiin kaikkiaan 37 kertaa. Enni Mustonen on monena vuonna tätä ennenkin ollut ilomantsilaisten lukijoiden ykkössuosikki, eikä toisella sijalla oleva Asko Jaakonahokaan ole yllätysnimi: aina kun ilomantsilaislähtöiseltä kirjailijalta on tullut teos, se on ollut luetuimpien kärjessä. Nyt hänen kirjaansa Valon juhla lainattiin 28 kertaa.

Nuorten kirjoista lainatuin oli viime vuonna Harry Pottereista 1998 julkaistu Harry Potter ja Viisasten kivi yhdeksällä lainauksellaan. Nuorten lainatuimpien kirjalistan 20 parhaan joukkoon pääsi jo kolmella lainauksella - valtaosa listan kirjoista on lainattu neljästi. Tämä heijastelee kirjastotoimenjohtaja Pia Viitalan mukaan nuorten lukutottumuksia, joista on oltu valtakunnallisestikin huolissaan.

– Kun kirjastoon tulee luokka tutustumaan, oppilaista vain kourallinen on kirjojen kuluttajia ja valtaosa lukijoista on tyttöjä.

Toisaalta nuorten suosikkien listalla on kyllä monta myös poikien suosimaa jännitys- ja huumorikirjaa.

– Sarjakuvamainen Neropatin päiväkirja: Riemuloma on nyt listalla sijalla kuusi, ja se on juuri poikien suosiossa, arvelee Viitala.

Aikuisten lainatuimpien listalta löytyy paljon Ilomantsi-aiheisia teoksia. Sotakirjojen ohella listalle on ponnistanut myös Eija Irene Hiltusen kuvakirja Ilomantsi: Ihan syrjässä.

– Kotiseutukirjallisuus kuuluu aina kirjastojen luetuimpiin ja lainatuimpiin kirjoihin, Ilomantsissa listalla on aina sotakirjoja, tietää Viitala.