Lunta yli puoli metriä

Vuosi käynnistyi lumisateella ja tänään lunta saadaan jälleen lisää. Ilomantsin Pötsönvaarassa lunta on nyt 51 senttimetriä. Mekrijärvellä lumensyvyys on 41 senttiä. Kiihtelysvaarassa Huhtilammella lunta on 44 senttiä.

Pötsönvaaran säähavaintoasemalta kolmen kilometrin päässä asuva Sulo Nuutinen tuumii, että nyt on normaali talvi.

– Tämmöisiä talvet olivat takavuosina. Reilusti täällä on lunta ja lisää tulee. Koko aamun on lunta satanut, hän totesi tänään perjantaina puolenpäivän aikaan.

Viime talvi oli hänen mukaansa erikoinen.

– Lumi oli silloin todella märkää, ja tykkylunta oli paljon. Nyt on pakkaslunta. Illalla pakkasta oli -22, nyt enää yksitoista astetta.

Pötsönvaara on useinkin Ilomantsin ja jopa koko Suomen lumisin paikka. Nuutinen on pohtinut, mistä runsas lumen määrä voisi johtua, mutta sille hän ei ole selitystä keksinyt.

– Sen, minkä minä muistan, lähes 80 vuotta, niin täällä on ollut aina paljon lunta. Ja kun mennään Lieksaan päin tai Venäjän rajalle päin, niin lumen määrä vain lisääntyy, miettii Lieksan rajalta puolentoista kilometrin päässä asuva Nuutinen.

– Venäjän rajalle on tästä minun luota suoraan matkaa kymmenkunta kilometriä.

Nuutisella on itsellään traktori ja lumilinko, joilla hän pitää oman – 600 metriä pitkän – pihatien puhtaana.

Naapureista ei Pötsönvaarassa ole riesaa.

– Linnun tietä lähimpään asuttuun taloon on puolisen kilometriä ja seuraavaan naapuriin kahdeksan kilometriä.