Ilomantsi teki strategiastaan runon, laulun ja musiikkivideon

Ilomantsi uudisti kuntastrategiansa ja nyt strategia on muokattu runoksi, lauluksi ja musiikkivideoksi.Strategian musiikkivideo on katsottavissa kunnan YouTube-kanavalla sekä Facebookissa. Linkki videoon: https://youtu.be/MN0Yltm79ec

Strategiassa kerrotaan kunnan kehityksen suuret linjat: millainen kunta Ilomantsi aikoo ja haluaa olla vuonna 2030. Strategiassa Ilomantsin visioidaan tarjoavan asukkailleen yritteliäisyyttä, yhteyksiä, turvaa ja työtä. Painopisteinä ovat hyvinvointi, elinvoima ja talous.

Aikaisemmin Ilomantsin strategia on julkaistu paperiversiona. Musiikkiversion tavoitteena on ollut, että strategia ei jäisi pelkäksi kuivaksi paperiksi, vaan siitä tulisi elävä ja helposti lähestyttävä.

Runon muokkasi laulua varten ilomantsilainen kansanmuusikko Liisa Matveinen. Kappale on syntynyt Matveisen, Elina Haaviston ja Pekka Varosen yhteistyöllä ja sen esittää videolla lauluyhtye Lempo.

