Ilomantsin ladut hiihdettävässä kunnossa

Ilomantsissa lumitilanne on kohtuullinen ajatellen hiihtomahdollisuuksia. Luistelu-ura on ollut käytössä reilun kolme viikkoa ja perinteisen latukin kohta kolme viikkoa.

Liikuntapaikkojen hoitaja Kari Hämäläinen toivoo nyt lumisadetta.

– Jos lunta saataisiin lisää parikin senttiä, päästäisiin ajamaan uudestaan latukoneella. Nyt sitä ei voida tehdä, kun lumikerros on vähäinen. Tela nostaa purua lumen sekaan, selventää Hämäläinen.



Hiihdettävässä kunnossa on seitsemän kilometrin valaistulatu.

– Lisäksi on Hutunniemeen päin Sissipolulta venevalkamaan hiihdettävää latu-uraa kilometrin verran.

Joulun seudulle on luvattu jonkin verran lumisadetta.

– Jos lunta vaan tulee, niin joulunpyhinä latuja ajetaan. Aattopäivä ollaan vapaalla.

Parppein hiihtokeskuksen hiihtoladulta torstaiaamuna ennen kymmentä tavoitettu ilomantsilainen Veikko Sissonen hiihtää mieluiten aamusta.

– Ysiltä kun päivä valkenee lähden ladulle, hiihdän aina perkkaa.

Sissoselle hiihtokilometrejä on ehtinyt kertyä jo 600.

– Aloitin jäällä ja kävin jonkun kerran Kontiolahdella. Pari viikkoa olen hiihtänyt täällä ja lumitilanteeseen nähden latu on hyvä.



Hiihtouralle on lapiolla tai kolalla siirretty lunta kohdissa, joissa sitä on ollut vähän.

– Siinä on joku hiihtäjä tehnyt hyvää työtä, kiittelee Hämäläinen.