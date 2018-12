Hiilitehtaan hyväksi tehty työ palkittiin

Kansanedustaja, Ilomantsin valtuuston puheenjohtaja Hannu Hoskonen on enemmän kuin tyytyväinen Vapon päätökseen rakentaa aktiivihiilitehdas Ilomantsiin.

– Tämä on joululahja paitsi Ilomantsille ja rajaseudulle myös koko Pohjois-Karjalan maakunnalle.

Hoskonen muistuttaa, että hiilitehtaan Ilomansiin saamisen hyväksi tehtiin työtä yhdessä koko maakunnan voimin.

– Tehdashanke on hienolla tavalla yhdistänyt koko maakunnan voimat ajamaan yhdessä aivan uudenlaista tekniikkaa hyödyntävän tuotantolaitoksen saamiseksi maakuntaan.

Tehtaan merkitys on Hoskosen mukaan ennen kaikkea työssä, mutta se avaa myös aivan uudenlaisia näköaloja.

– Tehtaasta tulee ensimmäinen laatuaan koko maassa ja se avaa suomalaiselle raaka-aineelle aivan uudenlaiset markkinat koko maailmaan. Tehtaalla tulee olemaan Hoskosen mukaan vuosikymmenien mittainen vaikutus paikallisesti.

– Se tuo työtä ihmisille ja uudenlaisia työmahdollisuuksia yrittäjille. Se rikastuttaa koko rajaseudun elämää, hän uskoo.

