Vapon aktiivihiilitehdas tulee Ilomantsiin

Vapo on tehnyt strategisesti merkittävän päätöksen rakentaa aivan uudenlaisen aktiivihiiltä jalostavan tuotantolaitoksen Ilomantsiin. Noin 25 miljoonaa euroa maksavan laitoksen rakentaminen alkaa keväällä 2019 ja laitoksen on määrä olla kaupallisessa tuotannossa vuoden 2020 loppuun mennessä.

Tuotantolaitoksen rakennusvaiheen työllistävyys on yli sata henkilötyövuotta ja laitoksen ensimmäisen vaiheen jatkuva työllistävyys toimitus- ja tuotantoketju mukaan lukien on noin 50 henkilöä.

– Joululahja Ilomantsille ja koko maakunnalle, luonnehti kansanedustaja, Ilomantsin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Hannu Hoskonen tuoreeltaan kuultuaan uutisen Vapon tehdaspäätöksestä.

Vapon Carbons-liiketoiminnasta vastaavan johtajan Jaakko Myllymäen mukaan Ilomantsin valintaa sijaintipaikaksi puolsivat riittävän suuret ja hyvin aktiivihiilen valmistukseen soveltuvat raaka-ainevarat lähellä tuotantolaitosta, ratayhteys ja kunnan tuki soveltuvan henkilökunnan saamisesta laitokselle. Myllymäen mukaan yhtiö pitää mahdollisena, että se hakee aktiivihiililaitoksille rakennuslupia myös sijoituspaikkaehdokkaina olleille Haapavedelle ja Seinäjoelle.

– Ilomantsiin rakennettavan laitoksen laitetoimittajien ja aliurakoitsijoiden kilpailutus on käynnistetty. Tavoitteenamme on käyttää laitoksen rakentamis- ja tuotantovaiheessa mahdollisimman paljon paikallisia toimijoita, Myllymäki sanoo.

Vapo Oy:n toimitusjohtajan Vesa Tempakan mukaan investointi aivan uudelle toimialalle ja siirtyminen suoraan kansainvälisesti kilpailluille markkinoille on huomattavasti euromääräänsä merkittävämpi virstanpylväs.

– Olemme tutkineet huolella markkinoita sekä kehittäneet ja testanneet tuotantoteknologioita omilla raaka-aineillamme. Olemme valmistautuneet hyvin ja minulla on vakaa luottamus siihen, että tämä tehdas ei jää lajissaan viimeiseksi. Nyt rakennettava laitos pystyy tuottamaan vain kolmasosan siitä määrästä, minkä Euroopan korkealaatuisen aktiivihiilen markkina kasvaa vuosittain, Tempakka sanoo.

