Kiihtelysvaaran kirkkopalon sytyttäjä tunnusti tekonsa

Kiihtelysvaaran kirkon syyskuun 23. päivän aamuvarhaisella tuhonneen tulipalon poliisitutkinta on valmistunut. Kirkko tuhoutui palossa täysin. Joensuun poliisi yhdessä Keskusrikospoliisin Itä-Suomen yksikön kanssa on tutkinut tapausta palosta alkaen. Nyt esitutkinta on valmistunut.

Syyteharkintaan siirtyessä tapauksessa on edelleen vangittuna vuonna 1988 syntynyt joensuulainen mies. Hänet on vangittu epäiltynä törkeään vahingontekoon.

Esitutkinnassa selvisi, että mies tuli tapahtumayönä yksin polkupyörällä Kiihtelysvaaran kirkolle ja sytytti mukanaan olleilla bensiinillä ja tupakansytyttimellä palamaan kirkon pihamaalla olleen muovisen roska-astian, jonka hän oli siirtänyt ennen sytyttämistä kirkon koilliskulman seinustalle.

Sytytettyään kirkon seinustalle siirtämänsä roska-astian tuleen, mies poistui kirkon alueelta takaisin kotiinsa, joka sijaitsee Kiihtelysvaaran keskustan tuntumassa. Poliisin tekninen tutkinta löysi miehen ilmoittamasta syttymiskohdasta jäämiä palavista nesteistä. Jäämiä palavista nesteistä löydettiin myös kotietsinnällä miehen vaatteista.

Poliisi kertoo, että rikoksesta epäilty mies on ollut vangitsemisen jälkeen yhteistyöhaluinen poliisin kanssa tapauksen tutkinnassa. Hän on tunnustanut teon.

Poliisin tiedotteen mukaan ei mies ole osannut tarkkaan kertoa kirkon sytyttämiselle mitään järjellistä motiivia, vaan kyse on ollut enemmänkin päähänpistosta.

– Minkäänlaista suunnitelmallisuutta kirkon sytyttämiseen ei ole käynyt ilmi. Mies oli nauttinut jonkin verran alkoholia edellisenä iltana ennen kirkon sytyttämistä, kertoo rikoskomisario Kimmo Wetterstrand.

Syyte asiassa on nostettava tammikuun 9. päivään mennessä. Esitutkinnan alkuvaiheessa poliisilla oli kiinniotettuna myös kolme muuta henkilöä. Heidät vapautettiin pian, eikä heitä epäillä enää rikoksesta.

