Tuupovaaran uuden alakoulun suunnitelma valmis

Joensuun kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina Tuupovaaran uuden alakoulun hankesuunnitelman ja kustannusarvion. Uuden koulun on tarkoitus valmistua syksyllä 2020 nykyisen lähiliikuntapaikan viereen, koulukeskuksen tontille. Yläkoulun purkutyöt tontilla ovat vielä kesken. Vanha alakoulu puretaan, kun uusi koulu on käytössä. Samalla luovutaan tontilla nyt olevista siirtokoulutiloista.

Kouluun tulee opetustilat 40 oppilaalle. Tilasuunnittelu perustuu uudessakin koulussa yhdysluokkaopetukseen. Kouluun tulee kolme perusopetusluokkaa, pienryhmätila sekä käsitöille ja kuvataiteelle soveltuva luokka. Teknisen työn tilat mitoitetaan palvelemaan myös kansalaisopiston iltakäyttäjiä. Lisäksi rakennuksessa on jakelukeittiö, ruokasali sekä henkilökunnan ja oppilashuollon tilat. Liikuntatiloina koulu käyttää naapurissa sijaitsevaa liikuntahallia.

Uusi koulu hankitaan vuokraamalla tilat niiden rakentajalta vähintään kymmeneksi vuodeksi. Tilojen vuokrakilpailutus tehdään kevättalvella 2019. Päätös vuokratilojen toimittajasta on tarkoitus tehdä ensi kesänä ja rakentamisen tulisi alkaa syksyllä. Uusien koulutilojen on tarkoitus olla käytössä syksyllä 2020 koulun alkaessa.

