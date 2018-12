Tuupovaaran palvelupisteeltä uusi koti Annamaija Lankisen taidekokoelmalle

Tuupovaaran Taidetalolla aiemmin esillä ollut Annamaija Lankisen taidekokoelma on päätetty sijoittaa esille Tuupovaaran palvelupisteen tiloihin. Tuupovaaran kunnalle aikanaan lahjoitettu kotimaisen taiteen testamenttilahjoitus on nykyisin myös osa Joensuun Taidemuseon kokoelmista.

Kaupungin kulttuuripalvelut päätti vuoden vaihteessa luopua Taidetalosta ja kokoelmalle etsittiin syksyn mittaan uutta kotia. Testamentin ehtojen mukaan Annamaija Lankisen taidekokoelman on oltava esillä Tuupovaarassa.

Kokoelman teoksia asetetaan esille ensi vuoden alkupuolella avattavan Galleria Annamaijan tiloissa palvelupisteellä. Ratkaisulla kokoelmaa saadaan esille ympäri vuoden paikallisille asukkaille ja vierailijoille.

Kaupungin kulttuuripalvelut on yhteistyössä paikallisten kanssa löytänyt ratkaisun myös kirjailijaresidenssille ja päätynyt kehittämään myös Ullakon toimintaa. Residenssi sijoittuu jatkossa Koveron majatalon yhteyteen. Se palvelee pop up -residenssinä ja vuosittain tarjotaan haettavaksi neljä residenssijaksoa kirjailijoille.

Ullakon toimintaa kulttuuripalvelut kehittää vuokraamalla rakennuksen alakerrasta lisää tilaa. Tuupovaaran käsityöläisten isännöimään taloon on tarkoitus luoda kylän oma olohuone, tarjota veloituksetonta kokoontumistilaa paikallisille toimijoille sekä mahdollistaa työpajojen ja kurssitoiminnan järjestäminen.

