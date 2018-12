Tontturiihessä ilkivaltaa

Ylätien riihessä jo kolmatta joulua esillä oleva tonttunäyttely on jouduttu sulkemaan ilkivallan vuoksi. Riihessä on käyty eilen tiistaina kello 13–15 välisenä aikana levittelemässä esillä olevia tonttukokoelmia. Kansalaisopiston rehtori Saara Immonen kertoo, että mitään korjaamatonta ei tuhotöissä ole tehty, mutta riihi on ainakin ensi viikon alkuun asti kiinni.

– Ajatuksena oli, että riihessä olisi päässyt pistäytymään nyt Itsenäisyyspäivänä ja ensi viikonloppuna, mutta nyt se ei valitettavasti onnistu.

Aiempina vuosina tonttunäyttelyt ovat saaneet olla rauhassa, vaikka näyttelyä ei ole valvottu koko aikaa. Eilen valvontaa oli ollut kello 13 saakka, tuho oli vastassa, kun riihtä tultiin sulkemaan.

– Isompia nukkeja oli kaadeltu, osalta irroteltu hattuja ja yhdeltä ihmisen kokoiselta tontulta katkaistu pää. Sähköisiä tuikkuja oli pitkin lattiaa ja valaistuksena olevia jouluvaloja kiskottu alas, kuvailee Immonen tuhoja.

