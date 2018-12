Putkiliike Ilomantsin Vuoden Yritys

Ilomantsin Vuoden 2018 Yritys on Putkiasennus Räty Oy. Yritys aloitti toimintansa 1981, nyt yrityksen perustajan Sulo Rädyn pojat Joni ja Joona Räty ovat myös mukana yrityksessä.

Työntekijöitä yrityksessä on kymmenen Rädyt mukaan luettuna, kesäkiireisiin tai muihin kausitöihin otetaan lisää väkeä tarpeen mukaan.

Yrityksellä oli liiketilat Savotantiellä, josta muutettiin kylän keskelle tyhjilleen jääneeseen kauppakiinteistöön vuonna 2007.

– Oli todella lähellä, että olisi rakennettu oma uusi kiinteistö, onneksi ei ehditty. Tässä on ollut hyvät toimitilat, kiittelee Sulo Räty.

Ilomantsin Yrittäjät palkitsivat yrityksen viikonvaihteen yrittäjäjuhlassaan. Palkintopuheessaan yhdistyksen puheenjohtaja Hannu Urjanheimo kiteytti, että Vuoden Yrityksellä on mennyt jo liki 40 vuotta putkeen ja vettä jo toisessa polvessa.

