Paikallislehden Antti-patsas Jänikselle

Pogostan Sanomien Antti-patsas luovutettiin teatterin ammattilaiselle, Lauri Jänikselle. Hän on teatteriohjauksen lomassa vienyt eteenpäin kulttuurimatkailua Ilomantsissa.

Teatteriohjaaja Lauri Jänis aloitti työt Ilomantissa 1990-luvun lopulla ollessaan vielä Bomban Juhlaviikkojen toiminnanjohtaja. Ensimmäinen työ oli nuorten kanssa toteutettu Norte Damen kellonsoittaja. Pian kuvioihin tulivat mukaan myös Möhkön kesäteatteri ja kehitysvammaisten Hurja joukko -teatteriryhmä.

– Vuosien aikana on sellaiset 200 lasta ja nuorta kulkeneet minun ryhmieni kautta. Uskon, että teatteriharrastus on antanut heille kykyä kantaa vastuuta ja toimia ryhmässä, sitä on ainakin kovasti harjoiteltu, mietti Jänis Antti-patsasta vastaan ottaessaan.

Virallisen määritelmän mukaan Antti-patsas on paikallislehtien huomionosoitus taholle, joka on toiminnallaan edistänyt paikallislehdille tärkeitä arvoja, kuten esimerkiksi kotiseutua, paikallisuutta ja paikallisten ihmisten tarinoita.

