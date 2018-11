Kaukalot luistelukunnossa

Ilomantsin kunnan liikuntatoimi on saanut kaksi kaukaloa luistelukuntoon. Liikuntapaikkojen hoitajat Kari Hämäläinen ja Jere Tossavainen kertovat, että liikuntahallin kaukalo on ollut käytössä tiistaista lähtien, alakoulun kaukalo saatiin luistelukuntoon eilen torstaina.

Viime vuonna alakoulun kaukalon jää saatiin luistelukuntoon jouluksi.

– Jäädyttäminen aloitettiin kivituhkan päälle, jolloin jään tekeminen on todella hidasta. Sitten satoi pieni kerros lunta, joka tampattiin viime viikolla ja jään tekeminen helpottui. Ilman pientä lumikerrosta jää ei olisi vielä luistelukunnossa, Hämäläinen kertoo.

Valaistu latupohja on tampattu ja siinä jo innokkaimmat hiihtävät.

– Maanantaina ja tiistaina latupohjaa tampattiin kumipyörällä. Perinteisen latua siihen ei vielä pysty tekemään, kun tampattua lunta on vain reilu sentti.

Latupohjasta nousee paikoin vielä purua pintaan.

– Ei sinne vielä ykkösparilla kannata mennä.

