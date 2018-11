Ilomantsin yrittäjille palkinto

Ilomantsin Yrittäjät ja Liperin Yrittäjät on palkittu Pohjois-Karjalan Yrittäjien Vuoden paikallisyhdistyspalkinnoilla.

Ilomantsi palkittiin 100 – 199 -jäsenen yritysten sarjassa. Perustelujen mukaan Ilomantsin yrittäjäyhdistys käy jatkuvaa keskustelua niin viranhaltija- kuin luottamushenkilöjohdon kanssa. Kunnasta kysytään Yrittäjien arviota usein, varsinkin jos kyse on elinkeinohankkeista. Kuluvan vuoden konkreettisena yhteistyönä on tiivis ja tuloksellinen yhteistyö koulutoimen kanssa.

Ilomantsin Yrittäjät toimii myös aktiivisesti paikkakunnalla järjestettävien tilaisuuksien aikaan tarjoten ruokailua, saunaa yhteistyökumppaneille, esittelee toimintaansa, tarjoaa ruishuttua yhteistyössä paikallislehden kanssa, järjestää yrittäjien hyvinvointiin liittyviä seminaareja. Yhtenä esimerkkinä tapahtumista on 1.12. yhdistyksen järjestämä iso perinteinen joulunavaustapahtuma ohjelmineen ja myyjäisineen.

Liperin yrittäjäyhdistys palkittiin 200 – 500 jäsenen yhdistysten sarjassa.