Pasi Ruohtula hallintojohtajaksi

Kunnanhallitus on valinnut Ilomantsin uudeksi hallintojohtajaksi kauppatieteiden maisteri Pasi Ruohtulan. Päätös oli yksimielinen. Kontiolahtelainen Ruohtula aloittaa tehtävässään helmikuun alusta. Nykyinen hallintojohtaja Hilkka Ikonen on jäämässä eläkkeelle.

Kunnanhallitus hyväksyi valtuustolle esitettäväksi ensi vuoden talousarvion ja tulevien vuosien talousohjelman, jossa keskeisenä tavoitteena on talouden tasapainottaminen. Vuodesta 2019 ennakoidaan alijäämäistä, mutta alijäämään riittää katetta edellisvuosien ylijäämistä. Lähivuosien suurin investointi on uuden keittiön ja ruokalan rakentaminen alakoulun yhteyteen.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA MAINOS PÄÄTTYY