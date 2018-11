Evankelisluterilaisten seurakuntavaalien äänestyspäivä oli viime sunnuntaina. Ilomantsissa äänestysprosentti oli 19,2, jossa nousua neljän vuoden takaiseen äänestysprosenttiin on 4,4 prosenttia. Vaara-Karjalan seurakunnassa äänestysprosentti nousi edellistä vaaleista 5,65 prosenttia ollen nyt 19,4.

Ilomantsin seurakunnan kirkkoherra Seppo Kuosmanen iloitsi äänestysprosentin noususta.

– Tuloksesta on hyvin hyvä ja kiitollinen mieli. Ilomantsi on äänestysprosentillaan Pohjois-Karjalassa toisella sijalla.

Kirkkoherra pohtii, että seurakunta ja kirkko on ilomantsilaisille tärkeä, vaikka aktiivisesti ei toiminnassa mukana oltaisikaan.

Vuoden alusta toimintansa aloittavassa kirkkovaltuustossa Ilomantsissa on neljä uutta jäsentä. Uusina aloittavat Antti Ikonen, Aini Leinonen, Vesa Vainikainen ja Katja Timoskainen.

Vaara-Karjalan seurakunnan kirkkovaltuustoon vaaleissa valittiin Mirja Röning, Eevi Väistö, Eino Sagulin ja Anne Meriläinen.

