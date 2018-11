Vauhtia ja hyvää mieltä

Valtakunnallinen, hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma eli Lape-hanke tuo uudella tavalla palveluja lapsiperheille. Ilomantsissa avattiin lauantaina hankkeen merkeissä Perhekeskuksen kohtaamispaikka: toiminnan avajaiset olivat yläkoululla mutta jatkossa toimintaa on eri paikoissa erilaisilla teemoilla. Sisällön suunnittelun tueksi tehtiin kesällä vanhemmille kysely, josta nousseita ideoita toteutetaan toiminnan suunnittelussa.

Lauantaina kansainvälisenä perheiden päivänä Pogostan yläkoululla oli tarjolla yhteistyökumppaneiden eli muun muassa Marttojen, seurakuntien, Kalevalaisten Naisten, Siun soten ja kunnan järjestämää toimintaa askartelusta liikuntaan ja herkkujen maisteluun. Päivä jatkui iltaan elokuvien merkeissä, Kino Mantsissa oli tapahtumaan liittyen kaksi elokuvaesitystä, ensin päivemmällä Risto Reipas ja Nalle Puh -elokuva ja illalla Hullu nuori sydän.

Jatkossa toimintaa järjestetään yhteistyökumppaneiden kanssa tilanteen ja tarpeen mukaan, koordinaattoriksi nimetty yläkoulu rehtori Rauni Kolehmainen kertoi, että luvassa on jo tuttujen lapsiperheiden toimintojen ohella pop up -tapahtumia.

– Ajatuksena on tarjota lapsiperheille matalan kynnyksen palveluja juuri niihin elämäntilanteisiin, joihin niitä tarvitaan. Taustalla on ennen kaikkea lapsiperheiden ja vanhempien tukeminen, kiteytti Kolehmainen.

