Kiinteistömestari Jouni Heiskaselle tunnustuspalkinto

Luterilaisen Kulttuurin Säätiö on myöntänyt vuoden 2018 tunnustuspalkinnon Vaara-Karjalan seurakunnan kiinteistömestari Jouni Heiskaselle.

Säätiön hallituksen puheenjohtaja piispa Jari Jolkkonen luovutti tunnustuspalkinnon Jouni Heiskaselle kiitoksena kutsumuksen uskollisesta hoitamisesta ja julkisen arvonannon osoituksena koko kirkonpalvelijoiden ammattikuntaa kohtaan. Palkinto luovutettiin perjantai-iltana Martinpäivän kirkkojuhlassa Kuopion tuomiokirkossa.

– Kiinteistömestari Jouni Heiskanen toimi esimerkillisellä ja urhoollisella tavalla 23.9.2018 aamuyöllä pelastaessaan suurikokoisen ja painavan kirkon alttaritaulun sekä erittäin arvokkaita ehtoolliskalusteita ja osan alttarivaatteista Kiihtelysvaaran kirkon tuhonneen tulipalon alta, kerrottiin tunnustuspalkinnon perusteluissa.

Jouni Heiskanen sai kello 4.52 aamuyöllä tiedon kirkon tulipalosta ja lähti välittömästi ajamaan paikalle. Saapuessaan kirkolle palokunta oli jo sammuttamassa paloa ja tuli roihusi kirkon kattorakenteissa. Kun Heiskanen astui kirkkoon, sisällä ei vielä näkynyt liekkejä. Hän vei ensimmäisenä ehtoollishopeat ulos. Ehtoollishopeissa on muiden muassa tunnearvoltaan mittaamattoman arvokas ehtoollismalja, joka on vanhempi kuin itse 1770 rakennettu kirkko. Sen jälkeen hän kävi irrottamassa alttaritaulun ja kantoi sen ulos. Taidemaalaari Samuel Elmgrenin vuonna 1831 maalaama alttaritaulu on noin 1,5 metrin levyinen ja noin kolmen metrin korkuinen.

– Lie tuossa ollut pari enkeliä kaverina, en tiedä, hän totesi urakan jälkeen.

Luterilaisen Kulttuurin Säätiö vaalii suomalaisen luterilaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä ja luterilaisen elämänkatsomuksen kehittämistä. Säätiö jakaa vuosittain tunnustuspalkinnon luterilaista kulttuuria edistäneelle henkilölle tai yhteisölle.

