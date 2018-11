Parppeinvaaran kunnostus Vuoden maisemateoksi

Pohjois-Karjalan Vuoden maisemateoksi on valittu Ilomantsin Parppeinvaaran maisemanhoitotyöt. Tunnustus myönnettiin Ilomantsin Museosäätiölle yhteistyössä Ilomantsin Matkailuyhdistyksen, Ravintola Parppeinpirtin ja Kalevanpirtti Oy:n kanssa. Usean yhteisön ja yrityksen sekä vapaaehtoisten talkoolaisten yhteistyöllä on yksi Ilomantsin tärkeimmistä matkailu-, maisema- ja kulttuurikohteen ympäristöistä saatu nostettua entiseen loistoonsa.

Kilpailun teemaa Laita hyvä kiertämään toteutettiin hankkeessa monin tavoin. Raivatut risut ja rangat ovat menneet hakkeeksi ja puut polttopuuksi eli lämpöenergiaksi. Pistoaidan rakentaminen elvytti katoamassa olevaa aidanrakennustaitoa ja siirsi taitoa eteenpäin.

Kunnostettuun peltoon kylvetty Iivo-ruis on itäsuomalainen maatiaislajike, mitä hyödynnetään Parppeinpirtin ravintolassa. Lisäksi kunnostettiin vanha kyykkä-kenttä ja vaaralle viedyt polut ja viitoitukset. Hoidon jatkuvuutta takaa usean yhteisön ja yrityksen välinen yhteistyö ja sitoutuminen.

Pohjoiskarjalainen Vuoden maisemateko valittiin nyt neljännen kerran. Maa- ja kotitalousnaisten järjestämässä kilpailussa myönnetään maakunnallisia Vuoden maisemateko -tunnustuksia, jotka kilpailevat valtakunnallisesta tunnustuksesta.

