Yrittäjäpalkinnot nuorille yrittäjille Heinävaaraan ja Ilomantsiin

Suomen Yrittäjien aluejärjestöjen Nuori Yrittäjä -kilpailun on Pohjois-Karjalassa voittanut Mustavaaran laskettelukeskuksen yrittäjä Joni Kakkonen Heinävaarasta. Kilpailun toiseksi tuli ilomantsilainen Jaska Mugolli, jonka vuonna 2014 perustama JiiM Restaurants, joka pyörittää Ilomantsissa Mendin-ravintolaa.

Pohjois-Karjalan Yrittäjät luovuttivat Alueellisen Nuori Yrittäjä palkinnot lauantaina 10.11. Joensuussa pidetyssä Pohjois-Karjalan Yrittäjien maakunnallisessa yrittäjäjuhlassa.

Palkinnon perusteluissa todetaan, että Joni Kakkonen on muutaman vuoden yrittäjätaipaleensa aikana osoittanut todellista yrittäjähenkeä ja suomalaista sisua. Hän on kohdannut ja selättänyt yritystoimintaan liittyvät haasteet ja epävarmuudet omalla periksiantamattomuudellaan. Tätä nykyä Mustavaara Oy on hyvin toimiva yritys, jonka liikevaihto ja tulos on kehittynyt suotuisasti. Myös yrityksen brändi ja imago on hänen aikanaan kokenut uudistumista.

Ravintola Mendin on puolestaan perustelujen mukaan kasvanut Ilomantsissa käsitteeksi, mikä on suurelta osin Jasmin Muqollin välittömän ja mutkattoman persoonan ansiota. Ravintolakokonaisuus on taloudellisesti hyvin hoidettu ja tuotteet ovat kunnossa. Jasmin Muqolli on ottanut vastuuta myös Ilomantsin kunnan kehittämisestä, hän on valtuutettu, kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja ja kunnan konsernijaoston jäsen. Lisäksi hän toimii aktiivisesti Ilomantsin Yrittäjien hallituksessa.

Maakunnan Vuoden yrittäjinä palkittiin Kupilkoistaan tunnettu kontiolahtelainen Pasthill oy ja joensuulainen konekorjaamo Riikonen oy. Maakunnan Vuoden 2018 Yrittäjyyskunnaksi valittiin Joensuun kaupunki.

