Ilomantsissa kaadettu 12 hirveä

Ilomantsin kunnan alueella on kuluvalla jahtikaudella kaadettu tusinan verran hirviä, vaikka Ilomantsin Riistanhoitoyhdistys teki jahtikauden alla päätöksen, että tänäkään vuonna kunnan alueelle ei haeta hirvenkaatoon lupia. Kyse ei ole salakaadoista tai muustakaan laittomasta toiminnasta, hirvet on kaadettu naapurikuntien metsästysseurojen nimiin alueilla, joilla seuran alue ylittää kuntarajan.

– Toki meillä oli toivomus nollalinjasta päättäessämme, että naapuriseuroissa tätä noudatettaisiin Ilomantsin alueella, mutta tämänhetkisen lain ja asetusten mukaan tämä on ihan luvallista ja laillista toimintaa, sanoo Ilomantsin Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Timo Hattunen.

Laki on kuitenkin muuttumassa ensi vuonna, sen jälkeen Riistakeskus voi olla nykyistä tarkempi lupien kohdentamisessa.

– Sitähän ei voi tietää, haetaanko Ilomantsiin hirvenkaatolupia ensi syksyksi, mutta toivoisin, että Riistakeskus käyttäisi jatkossa tätä kohdentamismahdollisuutta, sanoo Hattunen.

Viime vuoden jahdissa Ilomantsin alueella kaadettiin kaikkiaan 19 hirveä, vaikka silloinkaan Ilomantsin Riistanhoitoyhdistyksen alueelle kaatolupia ei haettu.

