Ilomantsin Ginille jäälleen menestystä

Ilomantsilaisen Arctic Blue Ginin menestys on saanut jatkoa Honkongissa. Kansainvälisesti arvostettu artesaanigini on voittanut kaksi kultamitalia Kaukoidän merkittävimmässä juoma-alan kilpailussa.

Vasta viime keväänä markkinoille tullut Arctic Blue Gin kerää jatkuvasti kärkisijoja eri puolilla maailmaa järjestettävissä juoma-alan kilpailuissa. Tällä kertaa tuote saavutti kaksi kultamitalia kansainvälisessä Cathay Pacific Hong Kong International Wine & Spirit Competition -kilpailussa.

Arctic Blue Gin 46,2 % otti kultaa Contemporary- eli normaalivahvuisten ginien kategoriassa. Menestysginin tuotekehitysversio Arctic Blue Navy Strength 58,5 % sai puolestaan kultamitalin vahvojen eli Navy Strength -ginien sarjassa.

Hong Kong International Wine & Spirits Competition HKIWSC on Aasian tärkein juoma-alan kilpailu, joka järjestettiin nyt 10. kerran. Tulokset julkistettiin Hongkongissa tänään torstaina.

Menestyminen HKIWSC-kisassa avaa Pohjois-Karjalassa valmistettavalle Arctic Blue Ginille valtavasti uusia mahdollisuuksia Kaukoidän juomamarkkinoilla. Tislaamon kasvuvauhti on ollut vientimarkkinoiden avautumisen ja lukuisten palkintojen myötä hurja.

– Kilpailumenestys sekä Euroopassa että Aasiassa avaa meille ovia maailmalla. Hongkongin kultamitalit luonnollisesti vauhdittavat jalkautumistamme Aasian markkinoille merkittävällä tavalla, Arctic Bluen brändijohtaja Mikko Spoof kertoo.

Kaukoidän markkinat ovat olleet Arctic Blue Ginin valmistajilla mielessä heti tuotteen suunnittelusta lähtien. Käsityönä valmistettavan ginin mausta vastaa Hongkongissa työskentelevä ja asuva suomalainen keittiömestari Jaakko Sorsa. Tislaajana on pohjoiskarjalaisen Nordic Premium Beveragesin tislaajamestari Asko Ryynänen.

