Oma maa vetää katsojia

Markku Pölösen uusin elokuva Oma maa on vetänyt ensi-illastaan lähtien katsojia koko maassa. Maanantaiaamuun mennessä valtakunnallinen katsojamäärä oli jo 86 000 ja Ilomantsissakin sen on nähnyt 848 katsojaa. Esimerkiksi sunnuntai-iltana Kino Mantsi täyttyi, kun elokuvailtaa juhlistamassa olivat myös ohjaaja Markku Pölönen ja elokuvan miespääosanesittäjä, ilomantsilaislähtöinen Konsta Laakson. Pölönen kertoi kutsuvansa Konsta Laaksoa Möhkön Mastroianniksi ja kieltämättä yhdennäköisyyttä nuoren Marcellon kanssa löytyy, näyttelijänlahjoista puhumattakaan.

Elokuvan esitykset jatkuvat Kino Mantsissa niin pitkään kun katsojia löytyy, elokuvista vastaava kirjastoautonkuljettaja Jukka Hulkko kertoo, että Oma maa välähtää valkokankaalle vielä kymmenkunta kertaa, joista tosin osa on tilausnäytäntöjä.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA MAINOS PÄÄTTYY