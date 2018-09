Piispa Jari Jolkkonen: Osaammeko lohduttaa ja rohkaista toisiamme?

Tuli tuhosi Kiihtelysvaaran kirkon viime sunnuntaina täysin. Kirkon menetys on järkyttänyt niin kiihtelysvaaralaisia kuin ihmisiä ympäri Suomen. Kiihtelysvaaran kirkko oli Joensuun seurakuntien vanhin kirkko. Se valmistui vuonna 1770.

Itä-Suomen poliisi tiedotti eilen, että Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on vanginnut torstaina yhden henkilön kirkon paloon liittyen. Henkilö vangittiin todennäköisin syin rikoksesta epäiltynä. Muut aiemmin kiinniotetut kolme henkilöä on vapautettu.

Vaara-Karjalan seurakunta on kommentoinut tiedotteessaan poliisin jakamaa tietoa.

– Kun käräjäoikeus on nyt vanginnut palosta epäillyn, alkaa näyttää selvältä, että tahattomuudesta ei voida puhua. Oikeuslaitos aikanaan ratkaisee, miten palo syttyi, todetaan seurakunnan tiedotteessa.

Seurakunta tietää, että uutiset Kiihtelysvaaran kirkon palosta puhuttavat ihmisiä. Tunteet ovat pinnassa. Tiedotteessaan seurakunta vetoaa ihmisiin piispa Jari Jolkkosen sanoin.

– Mikäli kyseessä on tuhopoltto, teko on väärä ja halveksittava. Poliisin tehtävänä on selvittää mahdollinen tekijä tai tekijät. Oikeuslaitoksen tehtävänä päättää syyllisyydestä ja rangaistuksista. On oikeudenmukaista, että syyllinen tai syylliset tuomitaan aikanaan lainmukaisiin rangaistuksiin ja korvauksiin, Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen toteaa.

– Kiihtelysvaaran kirkon jumalanpalveluksista on lähetetty ihmiset lukemattomat kerrat arjen keskelle Jumalan sanan kehotuksella: ”Lähtekää rauhassa. Olkaa rohkeat, pitäkää hyvästä kiinni, älkää vastatko pahaan pahalla.”

– Nuo Raamatun sanan kehotukset (1. Piet. 1:9; Room. 1:17) koskevat nyt meitä. Nyt testataan myös sitä, osoitammeko olevamme oikeita kristittyjä. Osaammeko lohduttaa ja rohkaista toisiamme? Tahdommeko pitää hyvästä kiinni? Kykenemmekö toimimaan niin, että emme vastaa pahaan pahalla? piispa Jari Jolkkonen kysyy.

Vaara-Karjalan seurakunnassa elämä jatkuu kirkon menetyksen jälkeenkin. Suru on läsnä, mutta toivo tulevasta kantaa. Tulevana sunnuntaina 30.9.2018 Kiihtelysvaaran seurakuntatalolla pidetään muistohartaus kello 10.

Muistohartaus pidetään samaan aikaan kun messu olisi ollut Kiihtelysvaaran kirkossa. Jatkossa Kiihtelysvaaran messut pidetään seurakuntatalolla joka sunnuntai kello 10.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA MAINOS PÄÄTTYY