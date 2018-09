On jälleen Kuutamolla-tapahtuman aika

Ilomantsissa ollaan perjantaina 28.9. jo kahdeksatta kertaa Kuutamolla.

Tapahtuma käynnistyy keskustassa kello 16 yrittäjien puheenjohtajan tervehdyksellä ja ruishutun syönnillä.

Keskustan yritykset ovat järjestäneet päivään hyviä tarjouksia ja pitävät ovet avoinna iltamyöhään. Kirjastossa on jo päivällä herra Hakkaraisen Kuutamosuunnistus. Evankelisluterilainen seurakunta pitää majatalo-iltaa nuotiokahvien merkeissä ja ortodoksiseurakunnan isä Ioannis kiertää yrityksissä. Esillä on myös biohiiletystä. Pogostan Sanomissa iltapäivällä yläkoululaiset opastavat digilehden lukemiseen. Koululaisia on pitämässä kirpputoria ja pelaamassa keskustassa yrityksen pihassa. Torilla järjestetään leikkimielinen triathlon-kilpailu, jossa lajeina ovat tandemhiihto, pyöräily ja tikanheitto.

Erilaisia lautapelejä pelataan keskustan ravintolassa. Sään salliessa katujuna kiertää tapahtumassa mukana olevissa keskustan yrityksissä. Keskustan tuntumassa on nähtävillä tulishow.