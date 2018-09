Neljä kiinni kirkon sytyttämisestä epäiltynä

Poliisi on ottanut eilen tekemiensä kotietsintöjen yhteydessä kiinni neljä henkilöä epäiltynä Kiihtelysvaaran kirkon tulipalon sytyttämisestä. Kaikki epäillyt ovat joensuulaisia, mutta enempää poliisi ei tässä vaiheessa heistä kerro julkisuuteen. Myöskään kiinniottopaikkaa ei kerrota.

Epäiltyjen kuulustelut on aloitettu ja poliisi jatkaa myös kotietsintöjen tekoa lähipäivinä.

Koska tutkinta on tällä hetkellä erittäin herkässä vaiheessa, ei tutkinnan tilannetta tai muita yksityiskohtia voi avata tässä vaiheessa enempää. Poliisi on toivonut tiedotusvälineiltä työrauhaa lähipäivien ajaksi.

Epäiltyjen mahdollisista vangitsemisvaatimuksista tulee päättää torstaihin puoleenpäivään mennessä.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA MAINOS PÄÄTTYY