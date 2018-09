Ministeri vieraili Tuupovaarassa

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko vieraili maanantai-iltana Tuupovaarassa. Päivällä ministeri tapasi nuoria terveysalan opiskelijoita Karelia-ammattikorkeakoulussa sekä ikäihmisiä Senioripihassa. Aamusta hän vieraili Kontiolahdella lastensuojelussa.

– Päivä kuvastaa hyvin vastuualuettani, Saarikko totesi.

Iltatilaisuudessa Tuupovaaran Ullakolla ministeri Saarikko kertoi tekeillä olevasta soteuudistuksesta, jonka valmistuminen on siirtynyt useita kertoja.

– Kun tulin eduskuntakauden puolivälissä ministeriksi, oli luulo, että soteuudistus on jo valmis. Toisin kuitenkin on, asiaa käsitellään edelleenkin. Ja voi käydä niin, että aika loppuu hallituksella kesken uudistuksen kanssa.

Nelisenkymmentä henkilöä oli saapunut Ullakolle kuulemaan ministerin terveisiä.

