Palon tutkinta jatkuu – rikosepäily vahvistui

Joensuun poliisi on tänään jatkanut Kiihtelysvaaran kirkon paloon liittyvää rikostutkintaa yhdessä Keskusrikospoliisin Joensuun yksikön kanssa. Aamulla poliisi käynnisti yhdessä pelastuslaitoksen palonsyyntutkijan kanssa tapahtumapaikkatutkinnan kirkon raunioilla. Rauniot olivat jäähtyneet illan ja yön aikana sen verran, että tekninen tutkinta kykeni aloittamaan tutkimuksensa.

Poliisi käytti palopaikalla tapahtumapaikkatutkinnassa myös kahta poliisin palokoiraa. Poliisin tiedotteen mukaan koirat tekivät ilmaisuja kirkon raunioissa.

–Ilmaisut viittaavat tässä vaiheessa siihen, että kirkon sytyttämisessä on käytetty mahdollisesti palavia nesteitä. Näin ollen todennäköisyys sille, että kirkon paloon liittyy rikos, on entistä vahvempi, kerrotaan tiedotteessa.

Koirien ilmaisemista kohdista on otettu näytteitä, jotka lähetetään laboratorioon tutkittavaksi. Poliisi kertoo, että ensimmäisenä paikalle tulleet henkilöt on jo puhutettu ja he ovat kertoneet havainneensa kirkon olevan tulessa koilliskulman ulkoseinässä.

Uusia silminnäkijähavaintoja kirkon paloon liittyen ei poliisille ole eilisen jälkeen tullut. Poliisi kertoo, että ilmoitetut vihjeet ovat lähinnä arvailuja siitä, kuka voisi olla mahdollisesti teon takana. Vihjeitä tarkistetaan parhaillaan. Tekoon liittyen ei ole tehty kiinniottoja. Poliisi pyytää edelleen havaintoja Kiihtelysvaaran kirkon läheisyydestä 23.9. aamuyöltä klo 00:00 ja klo 05:00 välisenä aikana. Poliisia kiinnostavat erityisesti havainnot kirkon alueella kyseisenä aikana liikkuneista ihmisistä ja autoista. Havainnot ja vihjeet voi ilmoittaa sähköpostiosoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai asiaa tutkivan poliisin numeroon 0295456461.